В Москве в больницы попали трое участников пьяной драки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате пьяной драки в центре Москвы в новогоднюю ночь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным пресс-службы, в полицию около 23:30 понедельника поступило несколько сообщений о драке в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и Первого Красногвардейского проезда.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что между неизвестными, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, переросший в драку. "В ходе драки двое неизвестных получили ножевые ранения, один - телесные повреждения, нарядами скорой медпомощи доставлены в медицинские учреждения", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что еще двое участников драки были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.