МЧС предупреждило о метели и гололедице в Москве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Усиление ветра, гололедица и метель ожидаются в Москве во вторник, сообщает сайт столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, снег, местами метель, гололедица", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам надеть светоотражающие вещи, чтобы быть замеченными в тумане.