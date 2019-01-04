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Москва

Три станции "фиолетовой ветки" московского метро закроются на пять дней

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 8 января включительно для работ по подключению новой Некрасовской (Кожуховской) линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В течение пяти дней будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда Таганско-Краснопресненской линии в эти дни будут ходить только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхино" до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ", - сказал собеседник агентства.

В обычном режиме "фиолетовая ветка" метро возобновит работу в первый рабочий день года, 9 января, в 05:30.

В свою очередь в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии для приоритетного передвижения компенсационных автобусов вблизи закрытых станций будут перекрыты участки улиц, а также введены временные выделенные полосы.

Со 2 января для ремонтных работ также закрыт восточный участок Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между станциями "Курская" и "Щелковская". Участок между "Курской" и "Партизанской" вновь откроется для пассажиров с начала работы метро 6 января, остальные станции - с утра 9 января.

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Теги: Москва, Жулебино, Котельники, Лермонтовский проспект
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