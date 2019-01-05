Москва

На подмосковной базе отдыха отравились несколько человек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Восемь человек госпитализированы в Истре в инфекционное отделение, среди них шестеро детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Двое взрослых и шестеро детей были госпитализированы в инфекционное отделение Дедовской больницы, еще один от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что они были госпитализированы с базы отдыха "Красная гвоздика", которая находится в Истре. "Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации городского округа Истра отметили, что, по предварительной информации, людей госпитализировали с ротавирусной инфекцией. "Врачи уже взяли все необходимые анализы, точный диагноз будет установлен через 2 - 3 дня", - сообщили в администрации.

В связи с произошедшим Главное следственное управление СК России по Подмосковью организовало проверку, сообщает пресс-служба регионального СК в субботу. "Пострадавшие могли получить отравление в результате употребления пищи в одном из санаториев Истринского района", - говорится в сообщении.

Для анализа взяты пробы пищи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявили в СКР.

Проверку проводит также прокуратура. "По поручению прокуратуры Московской области Истринская городская прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией детей, находившихся на базе отдыха, расположенной на поднадзорной территории", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Марина Каурова.

По имеющимся данным, отметила она, в субботу шестеро несовершеннолетних постояльцев базы были доставлены в лечебное учреждение городского округа Истра Московской области. Как отметила Каурова, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки, по ее словам, взяты прокуратурой Московской области на контроль.

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Теги: Подмосковье, Истра
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