Пассажир выжил после падения на рельсы на синей ветке в метро Москвы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро временно прерывалось из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел на станции "Арбатская" около 18:25. Для извлечения пассажира понадобилось около пяти минут. Он остался жив", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метрополитена в 18:30 четверга сообщили об увеличении интервалов движения поездов на Арбатско-Покровской линии из-за инцидента с пассажиром.

В 18:34 администрация метро сообщила о введении поездов на Арбатско-Покровской линии в штатный график.