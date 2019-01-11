В школе на западе Москвы произошел пожар

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Около 400 человек эвакуированы из школы на западе Москвы из-за возникшего на третьем этаже здания пожара, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Поступило сообщение о пожаре на третьем этаже школы на улице имени академика Анохина. Из здания эвакуированы порядка 400 человек - учащиеся и персонал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия прибыли пожарные, из окон третьего этажа здания виден дым. Подробности случившегося устанавливаются.