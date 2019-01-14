В Москве начали убирать новогодние конструкции

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Большинство праздничных конструкций, которыми была украшена столица к Новому году и Рождеству, демонтируют с 14 по 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами "2019" и другие объемно-декоративные конструкции", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, часть праздничных элементов, полюбившихся москвичам и гостям столицы, будут радовать их своей красотой до конца зимы.

"Это "Звездное небо" на Никольской улице из 160 км гирлянд и 1,5 млн светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города", - пояснил заммэра.

Он напомнил, что к Новому году и Рождеству столицу украсили порядка 3 тыс. различных объемно-декоративных элементов, общая протяженность световых гирлянд составила 1,5 тыс. км.

"Атмосфера праздника в городе создавалась с использованием порядка 30 млн энергоэффективных светодиодов", - добавил Бирюков.