В Москве задержали вандала, побившего стекла в храме Сергия Радонежского

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, побившего стекла в храме Сергия Радонежского в Москве в минувшую субботу, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"12 января в правоохранительные органы обратился завхоз храма Сергия Радонежского с заявлением о том, что в храм проник человек, побил стекла, а также разбил уличный фонарь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый был задержан, им оказался уроженец Белоруссии 1986 года рождения, ранее не судимый.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.