Число столкновений автомобилей с поездами на МЖД в 2018 году возросло на треть

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В 2018 году на Московской железной дороге произошло 40 столкновений автомобилей с поездами, что на десять больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД в понедельник.

"К ДТП приводили две причины - нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги и технически неисправный автотранспорт. В результате этих ДТП пострадали 45 человек, из которых 15 погибли. Все пострадавшие - водители и пассажиры автомобильного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что наибольшее количество ДТП с поездами произошло в Москве и Московской области (16 случаев), а также в Курской и Смоленской областях (по 5 происшествий).

С начала 2019 года по вине автомобилистов на МЖД уже зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали два человека.

"Для обеспечения безопасности и снижения количества ДТП в 2018 году железнодорожники на 11 переездах провели капитальный ремонт, на 13 - замену и укладку резинокордового настила, на 191 - текущий ремонт проезжей части. Кроме того, в Москве и области в 2018 году было открыто шесть автомобильных путепроводов", - рассказали в пресс-службе.

Там призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении переездов, не рисковать своей жизнью и не ставить под удар жизни и здоровье пассажиров, локомотивных бригад.