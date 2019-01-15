На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Электрички на Курском направлении Московской железной дороги следуют с задержками из-за остановки одной из электричек, сообщает сайт МЖД во вторник.

"Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Курского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что электропоезд продолжил движение по маршруту.

МЖД обращает внимание на возможные "точечные" корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных.