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Москва

На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Электрички на Курском направлении Московской железной дороги следуют с задержками из-за остановки одной из электричек, сообщает сайт МЖД во вторник.

"Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Курского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что электропоезд продолжил движение по маршруту.

МЖД обращает внимание на возможные "точечные" корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных.

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Теги: МЖД
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