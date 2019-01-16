Главные новости
В РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию
Москва

Девочка-инвалид задохнулась в московском лечебном центре

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют обстоятельства гибели девочки-инвалида, подавившейся воздушным шариком в одном из реабилитационных центров. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 14 января в центре социальной реабилитации для детей-инвалидов, расположенного на юго-западе Москвы, обнаружено тело девочки 2012 года рождения", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии "в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сказала Иванова, добавив, что следователи допрашивают сотрудников центра.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: СКР, Москва
Москва
Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро
Авария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"Подробнее
 Три станции московского метро возобновили работу после подтопленияТри станции московского метро возобновили работу после подтопления
Затопление на салатовой ветке не привело к повреждению инженерных коммуникацийПодробнее
 Движение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопленияДвижение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопления
Закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"Подробнее
 В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"
В ведомстве не исключают ошибки пилотирования или некачественной уборки ВПП, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыПодробнее
Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнеромПочти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером
Ранее самолет Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге, никто не пострадалПодробнее
 Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияТушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тоннель начало затапливать утром, когда дала протечку стенка канала имени МосквыПодробнее
 Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбуПодробнее
 В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени МосквыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ миреПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на УкраинеВ миреMcDonald's лишился прав на "Биг-Мак" в ЕвропеЭкономикаСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе "ЮТэйр"

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Ленобласти

Двухэтажное здание полностью разрушено Подробнее

Персонал завода в Кингисеппе успели эвакуировать до обрушения в цехе

Запорожский митрополит обвинил власти на Украине в попытке "притянуть Бога за бороду"

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 17 января

Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти локализовали

Бизнесмен из Москвы лишился глаз в результате покушения в Абхазии

На заводе в Ленобласти произошел взрыв

На заводе в Ленобласти произошел взрывПо данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожар Подробнее

Якутские ученые запатентовали новый метод лечения холодовых травм

Суд подтвердил обязанность "Победы" обеспечить оказание первой помощи на борту

Девочка-инвалид задохнулась в московском лечебном центре

Киргизские оппозиционеры предложили лишить русский язык статуса официального

На переговорах в Женеве США предъявили РФ ультиматум об уничтожении ракеты 9М729

Курс евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря

Монастырь в Грузии, описанный в поэме "Мцыри", вновь открыли для посещений

ВС признал незаконным предписание ФАС по снижению тарифов в приморском порту НМТП

РФ в 2018 году увеличила экспорт продукции АПК на 20%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');