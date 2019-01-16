Девочка-инвалид задохнулась в московском лечебном центре

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют обстоятельства гибели девочки-инвалида, подавившейся воздушным шариком в одном из реабилитационных центров. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, 14 января в центре социальной реабилитации для детей-инвалидов, расположенного на юго-западе Москвы, обнаружено тело девочки 2012 года рождения", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии "в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сказала Иванова, добавив, что следователи допрашивают сотрудников центра.