Минимальный срок реконструкции кинотеатра "Великан" в Парке Горького оценили в год

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Великан" в московском Парке Горького можно реконструировать за год, сообщает в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Проект готов, физически все работы можно завершить за год. Это пример бережного обращения с историческим наследием города - архитекторы не будут трогать ни стены, ни существующие балки. При этом в концепции учтено много функций, которые, вне всякого сомнения, сделают это место вновь модным и популярным", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Проектом предусмотрено восстановление исторического фасада с сохранением конструктивного каркаса здания. На крыше появится смотровая площадка с амфитеатром и небольшой бар. Внутри здания расположится кинозал на 180 человек. Все этажи объединит многоуровневая галерея. Вновь будет функционировать терраса с выходом на набережную Москвы-реки.

Проект восстановления здания 1930-х годов по заказу Парка Горького разработало архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Известно, что во время Великой Отечественной войны в кинотеатр попала бомба.