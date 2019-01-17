В четверг в Москву придут метель и гололедица

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Метель и гололедица ожидаются в столичном регионе днем в четверг, сообщает Гидрометцентр России.

"Днем облачно, снег, местами сильный, метель, температура в Москве -3...-1, по области -5...0, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Гололедица", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, московский регион 17 января находится под влиянием циклона, теплый атмосферный фронт которого подойдет к столице с запада. Заметные осадки в Москве могут начаться в течение нескольких часов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что в четверг в Москве будет метель, и предупредил автомобилистов о том, что нужно быть осторожнее на дорогах.