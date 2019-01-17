В Москве избит курдский журналист

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция Москвы проводит проверку по факту избиения мужчины на юго-западе Москвы.

"Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма. Полицейскими установлены личности участников инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции в четверг.

По данным источника агентства, речь идет о журналисте телеканала Kurdistan-24 Хошави Мухаммеде, который был избит неизвестными неподалеку от Российского университета дружбы народов.