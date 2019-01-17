Очевидцы сообщили о пожаре в Школе дизайна ВШЭ в центре Москвы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экстренные службы Москвы проверяют информацию о возгорании в здании Школы дизайна Высшей школы экономики в центре Москвы, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступило сообщение от очевидцев о пожаре по адресу Малая Пионерская, 12",- сказал собеседник агентства. Данная информация проверяется, добавил он.

По данному адресу находится школа дизайна НИУ ВШЭ.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией спасательных служб и правоохранительных органов по этому поводу.