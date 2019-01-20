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Москва

В СК сообщили, что при пожаре на северо-востоке Москвы погибла женщина 73 лет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы, начата доследственная проверка, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"По факту смерти 73-летней женщины в результате пожара в квартире одного из жилого дома на Стартовой улице в Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

В воскресенье вечером в Москве на улице Стартовая, дом 11 произошло загорание в одной из квартир на 13-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила 40 кв. м, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожар был ликвидирован в 19:37 мск. Было эвакуировано 10 человек.

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Теги: СК, СВАО

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