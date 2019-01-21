Москва

Теплоход столкнулся с набережной в районе парка Горького в Москве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Следователи разбираются в обстоятельствах столкновения теплохода с набережной в районе парка имени Горького в Москве. Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец.

"По предварительным данным установлено, что накануне вечером теплоход "Бьюти" при движении по течению реки Москва ниже Андреевского моста столкнулся левой носовой частью судна с правым берегом Пушкинской набережной", - сказал Марковец в понедельник "Интерфаксу".

После этого, отметила она, судно, на борту которого находилось 94 пассажира, 27 человек обслуживающего персонала и три члена экипажа, продолжило движение по маршруту, к причалу гостиницы "Украина".

"Причины столкновения устанавливаются. Одна из версий - отказ рулевого устройства", - сказала представитель следствия.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента никто не пострадал.

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