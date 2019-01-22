В Москве зафиксирована самая морозная ночь с начала января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице в ночь на вторник опустилась до минус 15,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самая холодная ночь с начала января в Москве. Предыдущий минимум был зафиксирован 10 января и составил минус 14 градусов", - сказал собеседник агентства,

Он уточнил, что данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Самым холодным днем нынешней зимы в Москве пока остается 17 декабря с показателем минус 15,9 градуса.

Температурный рекорд для 22 января был установлен в 1892 году, когда в столице подморозило до минус 35 градусов, отметили в метеобюро.

По прогнозу синоптиков, во вторник днем в городе чуть потеплеет, но температура воздуха не превысит минус 10-12 градусов. В ночь на среду в черте столицы ожидается до минус 19, по области местами до минус 22-27 градусов.

Морозная погода продержится в столичном регионе как минимум до конца недели.