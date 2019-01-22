"Дом с кошками" в центре Москвы признали объектом культурного наследия

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Так называемый Дом с кошками, расположенный в Большом Козихинском переулке в центре Москвы, взят под государственную охрану. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Выявленным объектом культурного наследия признали дом в стиле модерн в Большом Козихинском переулке. Теперь исторический облик здания находится под охраной государства", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, речь идет о бывшем доходном доме купца Казимира Клингсланда. Четырехэтажный дом с проездной аркой находится по адресу: Большой Козихинский переулок, 10. Фасад здания декорированный разнообразными художественными элементами. Например, оконные проемы украшают кошки с выгнутыми спинами, головы лисиц и пр.

Здание было построено в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Иванова. С 1910 по 1917 год дом принадлежал страховому обществу "Россия" и сдавался в аренду. После революции там было организовано жилтоварищество.