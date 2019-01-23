Более 18 тысяч бутылок подпольной водки найдены в вагоне на станции в Москве

19 января 16:22

Очевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве

По словам одного из ее организаторов, нескольких человек задержали на Гоголевском бульваре Подробнее

18 января 18:01

Второй человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве

Возбуждено уголовное дело Подробнее

17 января 14:56

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе

Водителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика Курчатова Подробнее

15 января 11:43

Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро