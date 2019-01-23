Более 18 тысяч бутылок подпольной водки найдены в вагоне на станции в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило подпольный алкоголь во время проверки железнодорожного вагона на станции Люблино-Сортировочное.
Как сообщает служба, в вагоне находилось более 18 тысяч бутылок водки, на которые были нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки.
Алкогольная продукция арестована. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.
Проверка проводилась при поддержке сотрудников УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО.