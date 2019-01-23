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Москва

Более 18 тысяч бутылок подпольной водки найдены в вагоне на станции в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило подпольный алкоголь во время проверки железнодорожного вагона на станции Люблино-Сортировочное.

Как сообщает служба, в вагоне находилось более 18 тысяч бутылок водки, на которые были нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки.

Алкогольная продукция арестована. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.

Проверка проводилась при поддержке сотрудников УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО.

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Теги: Москва, Росалкогольрегулирование
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