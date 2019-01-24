Москва

Полиция за год насчитала в Москве больше 160 несогласованных акций

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Почти 1,1 тысячи человек были привлечены к административной ответственности за участие в несогласованных акциях в Москве в 2018 году, сообщили журналистам в ходе расширенной коллегии столичного главка полиции в четверг.

"В столице прошло 161 несогласованное с властями города мероприятие", - говорилось в показанном присутствующим ролике об итогах работы московской полиции за 2018 год.

В результате, по данным полиции, "к административной ответственности привлечены 1094 человека".

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