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Москва

В Москве задержали семерых человек, у которых изъяли 1,5 тонны насвая

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники главного управления наркоконтроля МВД России совместно со столичными полицейскими изъяли 1,5 тонны некурительного табачного изделия - насвая, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны граждане Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около 1,5 тонн веществ растительного происхождения. Проведённое исследование подтвердило, что в составе изъятого вещества содержится насвай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оптовая и розничная продажа насвая на территории РФ запрещена и является административным правонарушением.

По словам Волк, в отношении семерых задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по п. 2 ст. 14.53 КоАП РФ (оптовая или розничная продажа насвая). Кроме того, трое привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в стране - ИФ).

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