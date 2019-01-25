Салатовая ветка метро "выйдет" за МКАД до конца 2022 года

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Станцию метро в поселке Северный планируется построить до конца 2022 года, сообщает в пятницу пресс-служба московского департамента строительства.

"Таким образом, уже седьмая линия Московского метрополитена, Люблинско-Дмитровская, "выйдет" за территорию МКАД", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, протяженность нового участка от станции "Селигерская" до поселка Северный составит более 6 км. На участке расположатся три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово", "Поселок Северный" (рабочее название).

Как сообщалось, станция "Улица 800-летия Москвы" расположится вдоль Дмитровского шоссе, между одноименной улицей и Яхромским проездом. Станция "Лианозово" будет находиться правее Дмитровского шоссе, напротив Вагоноремонтной улицы. Далее "салатовая" ветка будет продлена еще на одну станцию до поселка Северный. Предполагается, что конечная станция будет "посажена" около технопарка "Физтех".

В настоящее время конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии на севере столицы является "Селигерская".