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Москва

Суд не стал арестовывать главу полиции подмосковного Чехова

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы в пятницу избрал в отношении главного полицейского подмосковного города Чехов Андрея Большакова меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца - до 23 марта.

Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Начальник отдела МВД по городскому округу Чехов Большаков был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, 24 января в ходе обысков, проведенных у него дома в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, у задержанного обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином, в котором имелось четыре патрона. При этом номерные обозначения на пистолете были спилены.

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Теги: Москва, Чехов, Андрей Большаков

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