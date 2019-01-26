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Полицейские во Внуково сняли с рейса в Канкун двух дебоширов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Два пассажира воздушного судна привлечены к административной ответственности за конфликт на борту, сообщили "Интерфаксу" в субботу в МВД РФ.

"В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Канкун. При выходе на взлетную полосу на борту между двумя пассажирами произошел конфликт, и командир корабля принял решение отказать им в полете и вернуться к месту стоянки", - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полицейские сняли с рейса мужчину 1983 года рождения и женщину 1988 года рождения, жителей города Казани, доставили их в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково.

По данным следствия, граждане привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Теги: Москва, Внуково
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