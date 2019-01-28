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Москва

Пять раз "минировавший" школу в Новой Москве подросток задержан

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала 15-летнего подростка, в течение месяца пять раз "минировавшего" школу в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному округу задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании учебного заведения на территории Новой Москвы", - сказал Титов в понедельник.

По его словам, в полицию пять раз на протяжении месяца поступали сообщения о минировании учебного заведения в поселении Кленовское.

"При проверке информации в каждом случае задействовалось значительное количество сотрудников различных силовых ведомств. На месте происшествия работали кинологи и следственно-оперативная группа. Принимались меры к эвакуации учащихся в безопасное место", - сказал Титов.

Он отметил, что информация о минировании ни по одному из сообщений не подтвердилась. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Сотрудникам полиции удалось определить номер, с которого делали телефонные звонки, и задержать злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в ближнем Подмосковье", - сказал Титов.

Он добавил, что задержанный полностью сознался в содеянном. Полицейские устанавливают причины, по которым несовершеннолетний так поступал. С родителей подростка взято обязательство о присмотре за несовершеннолетним подозреваемым.

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