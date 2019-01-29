Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о запрете на госпитализацию, имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи им А.Пучкова.

"В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов или ее ограничении. Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространенных на Станции материалов "Меры по снижению госпитализации" являются фальсификацией", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы во вторник.

По словам собеседника агентства, решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, прибывший на вызов.

"Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует", - подчеркнули в департаменте.

Как сказали в пресс-службе, все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.

В случаях отказов пациентов от медицинской эвакуации обеспечивается их динамическое наблюдение бригадами скорой помощи, бригадами отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник, отметили в департаменте.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что столичные врачи скорых получили указание сокращать число госпитализаций. В частности якобы это можно сделать предлагая госпитализацию "таким образом", чтоб пациент отказывался.