В мэрию Балашихи пришли с обысками

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в здании администрации подмосковного города Балашиха, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"Обыски проводятся в кабинетах нескольких чиновников мэрии, изымаются документация и электронные носители", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обыск может быть связан с проверкой информации о превышении должностных полномочий руководства города.
Уголовное дело пока не возбуждено, добавил источник.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.