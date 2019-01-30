В мэрию Балашихи пришли с обысками

30 января 12:27

Мосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов

Автор документа констатирует, что 8 из 10 потребителей электронных сигарет в дальнейшем переходят на табак Подробнее

30 января 07:15

В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде

Синоптики также призвали горожан по возможности не садиться за руль Подробнее

30 января 03:28

В Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы

Внедрение автоматизированных систем паспортного контроля также ожидается в аэропортах Домодедово и Внуково Подробнее

29 января 17:16

Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки