В Москве к утру четверга выпадет до 5 сантиметров снега

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Снегопад, который начался в Москве вечером в среду, продлится до утра четверга, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За это время в городе ожидается прирост снега местами до 5 см", - сказал Бирюков журналистам в среду.

По его словам, на улицах Москвы продолжается круглосуточная работа по его уборке и вывозу. Заммэра уточнил, что задействовано 12 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной и погрузочной техники, 3,5 тыс. самосвалов.

П.Бирюков подчеркнул, что под особый контроль коммунальных служб города взята очистка подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

"Мы просим автомобилистов с пониманием относиться к труду работников коммунальных служб и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники, а пешеходов во избежание несчастных случаев - не заходить за огороженные охранные зоны проведения работ по уборке кровель", - добавил он.

29 января Бирюков сообщал, что при норме осадков в январе 37 см выпало уже 63 см снега, причем только за минувшие субботу и воскресенье - до 25 см.