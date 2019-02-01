Доставка "Яндекс.Еды" в Москве стала платной для всех заказов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доставка еды, заказанной из кафе и ресторанов через сервис "Яндекс.Еда", станет платной в Москве для всех заказов, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Яндекс.Еда", ориентируясь на опыт аналогичных сервисов, решила внедрить гибкую стоимость доставки, которая каждый раз будет рассчитываться индивидуально в зависимости от категории ресторана, расстояния от кафе до клиента, уровня спроса и числа свободных курьеров.

Теперь минимальная стоимость доставки составит 39 рублей, а максимальные пороги будут устанавливаться алгоритмически, отмечает компания. Доставка заказа на сумму меньше 500 рублей по-прежнему будет стоить 99 рублей.

Ранее заказы на сумму от 500 рублей доставлялись курьерами бесплатно, а доставка заказов на меньшую сумму стоила 99 рублей.

"Первый шаг на пути к гибкой стоимости - введение платной доставки в Москве", - отметили в пресс-службе, добавив, что компания планирует развивать эту систему в России.