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Москва

Врачи из Ступино спасли руку пациента, пересадив ему его же кость

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Врачи в Ступино спасли руку пациента, получившего тяжелую травму в ДТП, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы провели уникальную операцию остеосинтеза (хирургическая репозиция участков кости - ИФ) пациенту, который в результате ДТП лишился фрагментов костей предплечья", - цитирует пресс-служба главу ведомства Дмитрия Матвеева.

Отмечается, что ступинские хирурги одновременно выполняли три операции - по остеосинтезу, забору трансплантата с подвздошной кости и имплантацию.

Сообщается, что на данный момент 32-летний пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в больнице под наблюдением врачей и готовится к еще одной операции.

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Теги: Московская область, Ступино
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