Сотрудников ГИБДД в Балашихе обвинили в незаконной выдаче водительских прав

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Трех сотрудников подмосковного ГИБДД обвнили в незаконной выдаче более 160 водительских удостоверений, сообщила "Интерфаксу" в среду представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"Трем сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела отделения ГИБДД муниципального управления МВД России "Балашихинское" предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По предварительным данным, они незаконно выдавали водительские права гражданам, в том числе иностранным", - сказала Врадий.

По ее словам, фигуранты действовали, предположительно, за денежное вознаграждение, либо по указанию вышестоящих должностных лиц.

"Кандидаты в водители фактически не отвечали на комплект экзаменационных задач, сформированных в экзаменационных билетах, за них это делали сотрудники ГИБДД", - сказала Врадий.

Она отметила, что установлены анкетные данные 167 лиц, у которых с марта 2018 года по настоящее время сотрудники ГИБДД принимали экзамен на знание правил дорожного движения в обход установленных правил.

Представитель СК добавила, что фигуранты отправлены под домашний арест.