Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектуры

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Двухэтажный особняк начала XX века на территории бывшей Бутырской слободы на севере Москвы получил статус объекта культурного наследия, сообщили в среду в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там отметили, что здание, расположенное на Вятской улице, было построено в 1909 году по заказу фабриканта и торговца Густава Келлера. Оно выполнено в стиле модерн. Фабрика Келлера располагалась в соседнем с жилым особняком одноэтажном строении. Оно, как и другие хозяйственные помещения на территории владения промышленника, до наших дней не сохранилось.

"Здание особняка Келлера - прекрасный образец жилой застройки в стиле модерн. Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера. В памятнике нашли отражение как передовые приемы архитектуры, так и инженерно-технические достижения начала XX века. Кроме того, на первом этаже особняка были предусмотрены две квартиры для сдачи внаем", - пояснил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В советское время в особняке находился райком комсомола Тимирязевского района, а позднее - отделение ГИБДД.

В ведомстве отметили, что после присвоения статуса объекта культурного наследия особняк будет находиться под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем Мосгорнаследия.