Путин поручил властям Москвы рассмотреть вопрос о памятнике Михаилу Ульянову

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову может быть установлен в Москве.

По итогам встречи с деятелями театрального искусства президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос установки монумента.

"Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке в Москве памятника народному артисту СССР М.А.Ульянову", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Михаил Ульянов скончался 26 марта 2007 года в Москве после продолжительной болезни.

В 2012 году в городе Тара Омской области открыли памятник Ульянову. Именем актера названы Омский Северный драматический театр и улица в Таре.