Предполагаемый преступник сбил в Москве полицейского

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в наезде на полицейского на юге Москвы задержан в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД России по Москве.

"Менее трех часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу. Автомобиль под управлением подозреваемого был задержан на территории Тульской области", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов.

В среду на Старокачаловской улице в Северном Бутово столицы предполагаемый преступник, скрываясь от сотрудников МВД на автомобиле, наехал на полицейского и скрылся. При этом, сообщил Титов, полицейский несколько раз выстрелил в машину. Чтобы задержать подозреваемого, полиция ввела план "Перехват".

В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву.