Москва

Кости человека нашли в коллекторе на востоке Москвы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Человеческие кости обнаружены в коллекторе на востоке Москвы, начата проверка. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

"Днем 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

По ее словам, кости были обнаружены в коллекторе на востоке Москвы.

Теги: Москва
Москва
Служба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в МосквеСлужба гражданства и иммиграции США в марте навсегда закроет отделение в Москве
Решение связано с низкой загрузкой офисаПодробнее
 Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектурыОсобняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектуры
Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера Подробнее
 Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовМуниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Как пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХПодробнее
 Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200
Волна угроз не прекращается, проверка на 30 объектах уже завершенаПодробнее
В московском метро опровергли планы ввести тарифы по зонамВ московском метро опровергли планы ввести тарифы по зонам
В пресс-службе подземки заявили, что новая единая билетная система предполагает учет зональных тарифов электричекПодробнее
 Лужков рассказал об интересе Трампа к строительству ТК "Охотный ряд" в МосквеЛужков рассказал об интересе Трампа к строительству ТК "Охотный ряд" в Москве
Будущий президент США обсуждал со столичным властями возможность участия в проекте, однако эту идею так и не реализовалПодробнее
 Число жертв пожара в центре Москвы возросло до восьмиЧисло жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми
Как сообщил источник, тело погибшего было найдено на месте происшествияПодробнее
 Центральный аппарат СКР подключится к расследованию пожара на Никитском бульваре в МосквеЦентральный аппарат СКР подключится к расследованию пожара на Никитском бульваре в Москве
По данным следствия, в результате пожара погибли шесть человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтенииВ РоссииКремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностьюВ РоссииСенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержанииВ РоссииФСБ задержала 30 фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах

В Минкомсвязи затруднились подсчитать, во сколько бюджету обойдется закон о защите Рунета

Прокуратура заинтересовалась многочасовой задержкой рейса Nordwind Airlines во Вьетнам

Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан

Пострадавшие при "акустической атаке" на Кубе канадские дипломаты подали в суд на свое правительство

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало сообщения о третьем участнике отравления Скрипалей

Госдума начнет рассмотрение законопроекта об устойчивом Рунете 12 февраля

Запертый в горящей машине ребенок погиб в Калуге

Брянец распилил и сдал на металлолом водонапорную башню

Трамп назвал возобновление "российского расследования" беспрецедентным давлением

ФИДЕ сообщила о проведении этапа серии Гран-при в мае в Москве

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеПри этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателей Подробнее

Американские дипломаты призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

В Госдуме не обнаружилось эпидемии гриппа

Найдено тело второго погибшего при взрыве конденсатопровода в ХМАО

Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

К настоящему моменту ЦИК допустила к участию в выборах 41 человека Подробнее

Глава жюри Берлинале Жюльет Бинош назвала Харви Вайнштейна отличным продюсером

Крупнейшие мировые автопроизводители дали мрачные прогнозы на 2019 год

В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых

В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхИ.о. главы управления Следственного комитета по КЧР подал в отставку Подробнее

Кости человека нашли в коллекторе на востоке Москвы

Власти Франции сообщили о серьезной вспышке гриппа

Реестры РФ и Белоруссии начали подготовку к обмену данными о банкротстве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');