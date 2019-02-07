Кости человека нашли в коллекторе на востоке Москвы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Человеческие кости обнаружены в коллекторе на востоке Москвы, начата проверка. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

"Днем 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

По ее словам, кости были обнаружены в коллекторе на востоке Москвы.