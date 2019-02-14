Грудинин снят с должности председателя совета депутатов подмосковного Видного

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг снял с должности своего председателя Павла Грудинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"За снятие Грудинина проголосовали 12 депутатов из 20", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что совет избрал нового председателя - им стал Игорь Коршаков.

По словам одного из депутатов Дмитрия Ерохина, решение об отстранении Грудинина принято в связи с тем, что "он не смог организовать работу совета в должном направлении", сосредоточившись на политике и борьбе с местной администрацией.

"Депутаты устали, объединились и решили выбрать другой вектор, как мы считаем, более рациональный и правильный для города", - сказал Ерохин журналистам.

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин был избран председателем совета депутатов Видного в сентябре 2017 года.

В 2018 году он принимал участие в выборах президента РФ от КПРФ.