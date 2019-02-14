На юго-востоке Москвы обстреляли и ограбили двух мужчин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли из травматического оружия двух мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у них телефон, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе МВД.

"14 февраля около 18:10 на улице Нижегородской дом 70 корпус 2 неизвестные подошли к машине, в которой находилось двое мужчин, нанесли телесные ранения и стреляли предположительно из травматического оружия, похитили мобильный телефон, после этого нападавшие скрылись", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.