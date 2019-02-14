МГТС продаст структуре "Системы" 54 здания АТС в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - МГТС продает компании "Бизнес-Недвижимость" (структура АФК "Система") 54 здания АТС в Москве, говорится в сообщении МГТС.

Сумма сделки составит не более 5,95 млрд руб. без учета НДС и процентов по рассрочке. Размер сделки с учетом НДС и рассрочки не превысит 13,0 млрд руб, указано в сообщении.

"Бизнес-Недвижимость" создана специально для управления объектами недвижимости любой сложности и имеет для этого необходимые компетенции. ... При этом покупка непрофильных активов МГТС является частью стратегии АФК "Система" по увеличению стоимости непрофильных для дочерних компаний активов. "Бизнес-Недвижимость" накопила существенный опыт по работе со зданиями бывших АТС, часть которых сдаётся в аренду, часть перепрофилируется в жилые комплексы и гостиницы", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе АФК.

В МГТС сообщили, что компания продает не все АТС, но точное количество оставшихся у компании объектов не раскрывают.

"Количество оставшихся зданий достаточно, чтобы разместить в них телекоммуникационное оборудование МГТС", - добавили в компании.

ПАО АФК "Система" через подконтрольные ему лица владеет 94,7% акций в уставном капитале ПАО МГТС и 95,997% акций в уставном капитале АО "Бизнес-Недвижимости".

МГТС - крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. МТС принадлежит 99,1% обыкновенных и 71,5% привилегированных акций оператора.