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Москва

Температурный рекорд этой зимы установлен в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU -К 18:00 пятницы температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ достигла 2,9 градусов, что стало рекордным значением для зимы 2018-2019 годов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Прежний максимум нынешней зимы установлен 18 января и 4 февраля, когда воздух прогревался до 2,8 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с начала февраля средняя температура на 7,3 градуса превосходит норму, а в целом эта зима пока на 2,5 градуса опережает средние многолетние значения.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится аномально тёплая для февраля погода.

Так, в ночь на субботу температура воздуха будет держаться около ноля градусов, днём - плюс 1-3 градуса. При этом будет дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночь на воскресенье в столице ожидается до минус 2 градусов, днём до плюс 2 градусов, а порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

В начале следующей недели в Москве похолодает, однако среднесуточная температура останется выше нормы.

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