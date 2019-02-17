Орудия времен Великой Отечественной войны дадут салют в Москве 23 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пушки ЗИС-3 образца 1942 года будут участвовать в салюте в День защитника Отечества на Поклонной горе, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В артиллерийской батарее дивизиона по-прежнему остается вооружение времен Великой Отечественной войны - легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 года, которые 23 февраля и произведут праздничный залп на Поклонной горе в Москве", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО уже готовится к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества.

В частности, на подмосковном полигоне Алабино прошла тренировка дивизиона, который в День защитника Отечества 23 февраля в 22:00 по Москве проведет праздничный артиллерийский салют в Москве.

Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля "КАМАЗ". Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. "Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным", - заявили в пресс-службе.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.