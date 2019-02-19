Главные новости
В миреПольша начала строить канал через Балтийскую косуВ РоссииПолковник Квачков вышел на свободуЭкономикаРазработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США
Москва

Следователи изъяли документы в администрации Щелковского района Подмосковья

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи изымают документацию в администрации Щелковского района по делу бывшего начальника управления земельных отношений Виталия Андрусенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета во вторник.

"Сейчас у нас действительно находится следственная группа. Их работа связана с делом бывшего начальника управления земельных отношений Андрусенко", - говорится в сообщении.

По данным администрации, следователям потребовалась дополнительная документация.

"Оказываем правоохранителям всю необходимую помощь по этому вопросу", - отмечается в сообщении.

Прием жителей ведется в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщили о том, что в администрации муниципалитета проводятся обыски.

Андрусенко был задержан летом 2018 года по обвинению в получении взятки.

Теги: Московская область
Москва
Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в МосквеСиноптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве
Жителей столицы предупредили о похолодании до минус 15 градусов в ночь на 19 и 23 февраляПодробнее
 На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчинаНа проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина
По данным источника "Интерфакса", между ним и охранником произошла дракаПодробнее
 После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"Подробнее
 Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке МосквыСледы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы
Более 10 человек будут доставлены в полициюПодробнее
За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
 В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметкеВ Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке
Первым перекрестком, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулкаПодробнее
 Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля
Поезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улицПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПольша начала строить канал через Балтийскую косуВ РоссииПолковник Квачков вышел на свободуЭкономикаРазработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций СШАВ миреКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаВ миреИз-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаВ миреFacebook назвал условие разблокирования проекта RT

Медведев подписал постановление о заморозке тарифа на вывоз мусора

УЕФА не накажет греческий "Олимпиакос" за флаг РФ на матче с киевским "Динамо"

Пономарев заявил об отправке судом в психбольницу главы отделения "За права человека"

Следователи изъяли документы в администрации Щелковского района Подмосковья

Трое экс-полицейских в Иркутске получили сроки по делу о пытках свидетеля

Лавров призвал не отвечать на блокировку RT в Facebook по принципу "зуб за зуб"

Подписан контракт на запуск в 2019 году к МКС трех пилотируемых "Союзов" и двух космических грузовиков

В РЖД уточнили, на каких южных маршрутах начнут курсировать новые плацкартные вагоны

На медведей Новой Земли наденут ошейники с чипами

На матч "Зенит" - "Фенербахче" назначен арбитр из Англии

Цены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли вниз

Цены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли внизНа прошлой неделе бензин подешевел на 10-20 копеек в Центральном округе, на Северном Кавказе и на юге страны Подробнее

Познер извинился за неудачную шутку о китайцах

МВД в Приморье опровергло сообщения о незаконно охотившихся полицейских

Ущерб от краж из банкоматов в РФ в 2018 году сократился в три раза

Первая ракетка России Касаткина выбыла из теннисного турнира в Дубае

Росздравнадзор изъял из оборота препарат "Эпистат"

Лекарство, как и и ранее отозванный с рынка "Эреспал", содержит противовоспалительное вещество фенспирид Подробнее

В Сирии открыли гуманитарные коридоры для выхода беженцев из лагеря "Рукбан"

Президенту Молдавии подарили на день рождения иконы и пятерых барашков

Защитник ФК "Ростов" Скопинцев перейдет в "Краснодар"

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций СШААмериканская компания, среди клиентов которой были Сбербанк, "Яндекс" и "Мегафон", объяснила свое решение бизнес-причинами Подробнее

Веревочный мост на юге Китая рухнул из-за прыгающих туристов

Польша начала строить канал через Балтийскую косу

Польша начала строить канал через Балтийскую косуКорабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя Россию Подробнее

Генсек федерации бокса России Кремлев нацелился на пост вице-президента EUBC

В римском аэропорту Чампино эвакуировали пассажиров из-за пожара

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');