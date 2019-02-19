Следователи изъяли документы в администрации Щелковского района Подмосковья

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи изымают документацию в администрации Щелковского района по делу бывшего начальника управления земельных отношений Виталия Андрусенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета во вторник.

"Сейчас у нас действительно находится следственная группа. Их работа связана с делом бывшего начальника управления земельных отношений Андрусенко", - говорится в сообщении.

По данным администрации, следователям потребовалась дополнительная документация.

"Оказываем правоохранителям всю необходимую помощь по этому вопросу", - отмечается в сообщении.

Прием жителей ведется в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщили о том, что в администрации муниципалитета проводятся обыски.

Андрусенко был задержан летом 2018 года по обвинению в получении взятки.