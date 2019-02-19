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Улицы у Гостиного двора в Москве перекроют в связи с оглашением президентского послания

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В связи с оглашением Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 20 февраля в Гостином дворе в центре Москвы перекроют несколько улиц для движения транспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта, с 05:00 среды и до окончания мероприятия для движения транспорта будут перекрыты улицы Ильинка (от Старой площади до Красной), Рыбный переулок, Большой Черкасский переулок (от Малого Черкасского до Ильинки), а также Малый Черкасский переулок.

Эти улицы располагаются вблизи Гостиного двора, в котором состоится оглашение послания. Начало мероприятия намечено на 12:00 среды.

Теги: Москва, Гостиный двор

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Улицы у Гостиного двора в Москве перекроют в связи с оглашением президентского послания

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