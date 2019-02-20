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Можайских школьников из-за обрушения крыши в столовой переведут в соседнюю школу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Учащихся школы в Можайском городском округе, где в среду произошло обрушение кровли столовой, распределят по классам соседней школы, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе местной администрации.

"Обучающиеся с завтрашнего дня будут распределены по классам в ближайшую школу в селе Сокольниково. Подвоз каждого ребёнка будет организован", - цитирует главу Можайского городского округа Дмитрия Абаренова пресс-служба.

Там уточнили, что в школе обучаются 198 детей.

В настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

В среду в Можайском городском округе произошло обрушение кровли пристройки к средней образовательной школе, в которой находилась столовая. Общая площадь обрушения составила 146 квадратных метров. Дети и сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.

Теги: Можайск

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