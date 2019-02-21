Движение по Страстному бульвару в Москве открыли после падения автокрана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Страстному бульвару в центре Москвы восстановили после того, как оно было перекрыто из-за падения автокрана, сообщает в четверг Центр организации дорожного движения.

Ранее ЦОДД сообщал, что движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки перекрыто, и призывал водителей объезжать аварийный участок по улицам Петровка и Тверская.

Движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской занята одна полоса. На месте работают оперативные службы. Объезжайте по улицам Петровка и Тверская. — ЦОДД (@gucodd) 21 февраля 2019 г.

Официальной информации о пострадавших нет: по сведениям радиостанции "Говорит Москва", были повреждены две машины.