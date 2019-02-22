"Боинг" с пассажирами на борту задел хвостом посадочную полосу во "Внуково"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг" не смог с первого раза приземлиться во Внуково и получил повреждения при заходе на второй круг, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"При уходе на второй круг из-за сильного ветра самолет "Боинг 737", прибывший из Самары, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", - сказал источник.

Тем не менее, самолет получил повреждения хвостового оперения и от полетов отстранен.

"Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.