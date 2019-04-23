Движение транспорта в Москве ограничат 3 и 4 мая из-за мотопарада

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Схема движения на нескольких улицах столицы изменится в связи с проведением 3 и 4 мая традиционного весеннего мотофестиваля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы во вторник.

С 23:30 2 мая до 23:30 3 мая будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на всей улице Маши Порываевой, говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, 3 мая с 16:00 до 18:00 закрывается для транспорта участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

С 23:30 3 мая до 15:00 4 мая полностью перекрывается проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

С 11:00 4 мая закрывается участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта. Ограничения будут снимать по мере проезда мотоколонны.

Кроме того, с 11:00 до 13:00 4 мая перекроют участок Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца, информирует ЦОДД.

Ранее сообщалось, что ежегодный весенний мотофестиваль в Москве впервые станет двухдневным, пройдет 3 и 4 мая. Открытие сезона в столице отпразднуют шоу-программой в парке Горького и парадом байкеров.