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Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метро закроют 3 мая из-за продления ветки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической ветки Московского метрополитена 3 мая будут закрыты для пассажиров из-за присоединения нового участка линии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе подземки.

"В течение дня 3 мая поезда по Сокольнической линии будут следовать между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме "красная" ветка в полном объеме заработает 4 мая в 5:30", - уточнил собеседник агентства.

Автобусы КМ будут ездить от станции метро "Юго-Западная" с остановками у станций "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево". Из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе при движении в сторону центра автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино". Жители Новой Москвы смогут доехать до БЦ "Румянцево", если проедут на автобусе КМ до "Тропарево" и сделают пересадку в сторону области. При движении от "Тропарево" в сторону области автобусы КМ будут останавливаться непосредственно рядом с метро.

Для проезда в аэропорт "Внуково" пассажиры в этот день могут воспользоваться автобусами № 32 от станции "Рассказовка" и №611 - от станций "Юго-Западная" и "Тропарево".

Временное закрытие связано с подключением нового участка Сокольнической линии с четырьмя станциями: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Ожидается, что жители близлежащих к станциям районов смогут экономить на поездках до часа в день. После открытия нового участка до "Коммунарки" на 14% снизится нагрузка на станцию "Саларьево", на 22% - на "Теплый стан" и "Рассказовку", на 15% - на "Бунинскую аллею".

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