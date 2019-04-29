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Движение на оранжевой ветке московского метро сбилось из-за поломки светофора

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метро осуществляется с увеличенными интервалами вечером в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, на перегоне между станциями "Шаболовская" и "Ленинский проспект" неисправен светофор, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что на Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам. Администрация метрополитена делает все возможное для ввода в график движения поездов.

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