Движение на оранжевой ветке московского метро сбилось из-за поломки светофора

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метро осуществляется с увеличенными интервалами вечером в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, на перегоне между станциями "Шаболовская" и "Ленинский проспект" неисправен светофор, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что на Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам. Администрация метрополитена делает все возможное для ввода в график движения поездов.