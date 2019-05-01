Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.

Погодные условия в Москве и области резко меняются: обширный антициклон смещается на юго-восток, уступая место атлантическому циклону, сообщает портал "Метеоновости" в среду.

В среду атмосферное давление в норме (748 мм рт. ст.), а уже в четверг, 2 мая, ожидается его резкое падение до 735 мм рт. ст., говорится в сообщении.

По информации синоптиков, такое значение может побить рекорд 1983 года (737 мм рт. ст.).

Резкое изменение давления скажется и на погодных условиях: в столичном регионе пройдут дожди, усилится ветер, предупреждают метеорологи.